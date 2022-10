Milan, si ferma ancora Maignan per il problema al polpaccio

Milan in ansia per il portiere visto che dopo gli esami strumentali in corso per Maignan, pare che il francese sia costretto a fermarsi ancora a causa del problema al polpaccio. Si capirà nelle prossime ore quando potrà tornare in campo uno dei protagonisti della squadra di mister Stefano Pioli. I tempi di rientro comunque si allontanano e il Milan dovrà affidarsi ancora a Tatarusanu.