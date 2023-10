Milan, sold out la maglia da portiere di Olivier Giroud

Sono ore di grande euforia nell'ambiente Milan . Dopo l'importante vittoria ottenuta nell'ultimo turno di Serie A ai danni del Genoa di Alberto Gilardino (1-0 il finale al "Ferraris"), in queste ore è andata sold out sul sito ufficiale dei rossoneri la maglia di Olivier Giroud. Attenzione però, non quella classica. Infatti, come rivelato da MilanNews.it, a finire nei sogni dei tanti tifosi rossoneri è stata la maglia da portiere del Milan con il nome e numero dell'attaccante francese, capace di difendere al meglio la porta contro il Genoa dopo il rosso diretto a Mike Maignan.

In generale, dopo le polemiche estive a causa dell'allontanamento di Paolo Maldini, il Milan vive un grande momento. Reduce dalla vittoria di Genova, i rossoneri comandano attualmente la classifica di Serie A con 21 punti in 8 giornate, a più due dai cugini dell'Inter. In Champions League invece, il percorso della squadra di Stefano Pioli sembra essere in salita. In questo senso, saranno decisive le due sfide consecutive contro i francesi del Paris Saint-Germain di Luis Enrique, una squadra forte ma in difficoltà in questa prima parte di stagione. Per ambire al passaggio del turno, il Milan dovrà passare dai parigini.