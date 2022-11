Milan-Spezia, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 20:45 per la 13^ giornata del campionato di Serie A.

Milan-Spezia si gioca oggi, sabato 5 novembre 2022, alle ore 20:45 per il posticipo delle 20:45. Il match sarà valido per la 13^ giornata di Serie A e si disputerà a San Siro, casa dei rossoneri campioni d'Italia.

Milan-Spezia, le ultime

Padroni di casa reduci dalla bella vittoria in Champions League in settimana ma anche dall'inatteso k.o. del precedente turno di campionato contro il Torino. La squadra di Pioli avrà senza dubbio voglia di riprendere i tre punti. Per gli ospiti di Gotti, dopo la sconfitta contro la Fiorentina, c'è la voglia di non partire sconfitti e stupire. I padroni di casa si affideranno a Leao che dovrebbe condividere il reparto avanzato con Messias, Brahim Diaz e la punta centrale che potrebbe essere Origi e non Giroud. Per lo Spezia sarà Nzola a guidare l'attacco.