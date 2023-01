Milan spreca ma vince soffrendo a Salerno

Il campionato è ripreso con due successi esterni. Il Milan ha vinto sul terreno della Salernitana per 2-1 e con lo stesso punteggio la Sampdoria è passata sul terreno del Sassuolo. Rossoneri che per numero di occasioni hanno dominato il match soffrendo nel finale dopo che i campani sono rientrati in partita. Rimonta riuscita a metà per la squadra di Davide Nicola. Il Milan si porta a -5 dal Napoli. Leao e Tonali nel primo tempo poi il gol di Bonazzoli nel finale di gara.