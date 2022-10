Milan, tegola Calabria: out tre mesi. Il responso degli esami di altri due

Momento complicato per il tecnico Pioli che in emergenza affronterà Chelsea e Juventus

I tre punti di Empoli hanno lasciato un retrogusto amaro al tecnico del Milan Stefano Pioli che deve fare i conti con gli infortunati. L'allenatore rossonero, che prima del match contro l'Empoli non aveva a disposizione 6 giocatori, nella gara in Toscana ha perso altri 3 giocatori: Calabria, Saelemaekers e Kjaer. Ecco il responso degli esami a cui sono stati sottoposti.

Saelemaekers: lesione del legamento colletarale mediale del ginocchio sinistro. Terapie conservative per il giocatore, che sarà out dalle 6 alle 8 settimane e tornerà in campo a gennaio.