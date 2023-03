Milan, Theo Hernandez salta l’Udinese: il motivo

Il francese salta l'Udinese.

Redazione ITASportPress

Theo Hernandez non sarà a disposizione di mister Pioli per la sfida di questa sera del Milan in campionato contro l'Udinese. Da quanto si apprende, il francese sta soffrendo in queste ore di un attacco influenzale che ha portato lo staff medico a consigliare ogni tentativo di recupero del calciatore in vista della gara odierna.

Per questa ragione, l'esterno rossonero non sarà presente questa sera contro l'Udinese e non partierà neppure con la squadra. Al suo posto, il Diavolo dovrebbe schierare sulla corsia mancina Fodè Ballo-Touré a partire dal primo minuto.

L'assenza del giocatore preoccupa anche la Francia. Infatti, resta da capire cosa accadrà nei prossimi giorni per le gare della Nazionale transalpina valide per la qualificazione agli Europei contro Olanda e Irlanda. Theo Hernandez risulta convocato per le sfide dei Galletti di Deschamps. Vedremo se supererà l'influence e prenderà parte al ritiro o meno.