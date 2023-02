Milan-Torino, le formazioni ufficiali

A San Siro si apre la 22^ giornata. Pioli, reduce da 4 ko di fila, ripropone la difesa a 3; in attacco Leao torna titolare dopo due panchine. Mossa a sorpresa di Juric: a centrocampo giocano il classe 2004 Gineitis, all'esordio in A, e il 2000 Adopo. In panchina per il Milan si rivede Ibrahimovic. Diretta sull'APP DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 20.45