Milan-Torino, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo questa sera alle 20:45 a San Siro per l'anticipo di Serie A.

Milan-Torino si gioca questa sera, venerdì 10 febbraio 2023 alle ore 20:45 per la 22^ giornata di Serie A. Anticipo del turno di campionato per i rossoneri di mister Pioli che a San Siro se la vedranno contro i Granata di Juric.

Milan-Torino, le ultime

Momento non facile per il Milan di mister Pioli che deve fare i conti con una crisi di risultati ma anche con quella d'identità. Da capire se la formazione rossonera verrà riproposta con l'inedito 3-5-2 visto nel derby perso contro l'Inter o se tornerà al suo creado. Il Diavolo sembra intenzionato a mantenere la difesa a tre ma qualcosa potrebbe cambiare in avanti con Leao che dovrebbe tornare titolare con un ipotetico tridente che farebbe diventare il modulo 3-4-3 con Brahim Diaz e Giroud.