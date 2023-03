Milan, tutto pronto per il rinnovo di Giroud per un altro anno

Ci siamo per il rinnovo dell'attaccante, che prolungherà il proprio contratto per un altro anno

Il Milan si mette a lavoro per rinnovare il contratto di uno dei calciatori chiave della squadra, Olivier Giroud. Il 36enne si è dimostrato ancora una volta decisivo per i rossoneri e, nonostante un periodo opaco, sarebbe pronto a restare ancora per un altro anno.