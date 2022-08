Milan-Udinese, le probabili formazioni e dove vederla

Si gioca alle 18:30.

Redazione ITASportPress

La Serie A torna in campo con ben quattro partite oggi, sabato 13 agosto. Protagoniste alle 18:30 anche Milan-Udinese. I campioni d'Italia in carica di mister Pioli scenderanno sul prato del Meazza per la prima giornata. Davanti a loro i friulani che hanno cambiato guida tecnica affidandosi a Sottil.

Milan-Udinese, le ultime

Grande attesa per il debutto in campionato delle due formazioni. Il Milan vuoleriprendere da dove aveva finito, ovvero vincendo. L'Udinese, dal canto suo, vorrà mettersi alla prova sotto il nuovo mister. Una curiosità importante: nella passata stagione il Diavolo non era riuscito ad avere la meglio dei friulani né all'andata né al ritorno. Vedremo se ce la farà in questa nuova annata.

Per la sfida out Ibrahimovic per il Milan e Beto per l'Udinese. Possibile vedere i nuovi arrivati in casa rossonera anche se quasi certamente almeno dall'inizio dalla panchina con Adli, Origi e De Ketelaere che scalpitano.

Probabili formazioni e dove vederla

La prima giornata di campionato che vedrà di fronte Milan e Udinese si gioca quest'oggi, sabato 13 agosto 2022. Il match è in programma alle 18:30 in quel di San Siro. La sfida Milan-Udinese è disponibile solo su DAZN, in diretta tv. Per vedere la gara della prima giornata di Serie A bisognerà accedere all'applicazione, scaricabile sulle moderne smart tv oppure sulle console di gioco PlayStation e Xbox, e sarà utilizzabile pure su dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Per vedere la gara tra rossoneri e bianconeri in streaming su DAZN anche con smartphone e tablet con sistema operativo iOS o Android lo si potrà fare sempre con l'app. Mentre da browser tramite pc e notebook basterà collegarsi al sito ufficiale.

Queste, invece, le probabili formazioni della sfida di San Siro:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Bennacer; Messias, Brahim Diaz, Leao; Rebic. All. Pioli

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becão, Perez, Nuytinck; Soppy, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Success. All. Sottil