Milan umiliato a San Siro dal Sassuolo che vince 5-2

Sprofondo Milan. I campioni d'Italia sono stati sonoramente battuti dal Sassuolo a San Siro 5-2. Rossoneri che oggi hanno subito le offensive del Sassuolo e commesso tante leggerezze difensive. In avvio gol annullato a Giroud per fuorigioco, la sblocca Defrel su assist di Berardi che serve anche il raddoppio di Frattesi con una conclusione sul primo palo. Accorcia di testa Giroud. Berardi segna il tris. Panchina iniziale per Leao inserito dopo l'intervallo, ma Laurienté si procura e trasforma il rigore del poker. Annullato il gol di Rebic per fuorigioco, segnano anche Matheus Henrique appena entrato e Origi con un bel tiro. Il Milan è in piena crisi e domenica prossima c'è l'Inter che adesso è seconda in classifica. Il Milan non incassava 5 gol a San Siro dal 1997 quando fu sconfitto dalla Juventus col punteggio di 6-1.