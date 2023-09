Milan-Verona, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Dopo il primo turno della fase a gironi di Champions League non proprio fortunato per i colori rossoneri, il Milan si rituffa nel campionato ospitando il Verona, incontro valido per la 5ª giornata di Serie A 2023/24. La partita si giocherà allo stadio Meazza di Milano e il calcio d'inizio è fissato per ore 15:00. Per Pioli formazione con diverse novità per le assenze di Caldara, Kalulu e Maignan.