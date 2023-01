Milik premia la Juve a Cremona: gol al 91′. Pari Fiorentina-Monza

Una punizione di Milik al 90' ha consentito alla Juventus di battere la Cremonese che nella ripresa aveva colpito due pali. Bianconeri cinici allo Zini ma anche fortunati. La Cremonese colleziona le prime occasioni con Valeri che segna beffando Szczesny in pallonetto: gol annullato per fuorigioco. La Juve risponde con diversi tentativi da fuori. Nella ripresa si rivede Chiesa, subito pericoloso, ma l'occasione più grande è per Dessers, che colpisce il palo. Poi la decide Milik al 91' per la settimana vittoria consecutiva della Juventus che si porta a 34 punti. Nella seconda gara del pomeriggio è 1-1 al Franchi tra la Fiorentina e il Monza. La sblocca Cabral nel primo tempo poi pareggia Carlos Augusto nella ripresa. Un punto che vale più per la squadra brianzola.