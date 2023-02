Milito, quel derby tra il suo Genoa e la Sampdoria: “Ce lo fece vincere Cassano”

Intervenuto in diretta su Bobo Tv l'ex centravanti del Genoa Diego Milito ha approfittato della presenza di Antonio Cassano per ricordare il famoso derby del 2008 tra il Grifone e la Sampdoria vinto dai rossoblù grazie ad un gol proprio del Principe.

Su quella gara, l'ex centravanti argentino ha detto: "Quel derby ce lo fece vincere Antonio quando ci definì pallidi. Ti abbiamo aspettato per tutta la settimana ci caricasti come iene", ha ammesso Milito tra le risate ricordando quei bei tempi vissuti.

Non è mancata, ovviamente, la replica di Cassano che invece ha riproposto un altro episodio: "Dopo il derby perso all’andata chiesi alla mia squadra di marcare a ogni costo un solo calciatore: Milito. Fece tripletta, ci disintegrò. A fine partita me li volevo mangiare".

Un simpatico siparietto quindi tra due ex grandissimi calciatori che hanno scritto pagine importanti per le due squadre genovesi, quella rossoblù per Milito e quella blucerchiata per FantAntonio.