Mirabelli: “Calhanoglu prima del Milan lo portai all’Inter. Su Lautaro e Brozo…”

"Feci arrivare all'Inter Brozovic dalla Dinamo Zagabria. Portarlo non fu facile visto che c'era un po' di scetticismo sul croato. Ma io insistetti tanto per portarlo a Milano e ricordo il messaggio di Piero Ausilio di preoccupazione quando eravamo vicini alla fumata bianca. Lo rassicurai e lo prelevammo in coppia con Perisic che adesso potrebbe anche tornare all'Inter. Per Brozovic ho lottato così tanto che alla fine ho persino messo in gioco anche il mio incarico. Oggi Marcelo è un calciatore top che sa fare entrambi le fasi. Non fu un acquisto sbagliato..."