Missile di Oudin e il Lecce batte il Genoa rimasto in 10. Giallorossi secondi

Con un bolide dalla distanza di Oudin il Lecce ha battuto il Genoa allo stadio di via del Mare nell'anticipo della 5a giornata di Serie A. Match che si è subito acceso e Krstovic ci prova subito, poi va vicino al gol alla metà del primo tempo. Al 36' Martin incassa il doppio giallo e lascia i suoi in 10. A inizio ripresa i salentini cercano subito di approfittarne con Almqvist che sfiora il vantaggio, chance poi per Badelj e ancora Krstovic. All'83 Oudin trova il vantaggio con un tiro forte e preciso che supera il portiere rossoblù. Minuti finali con il Genoa che ci ha provato ma ha pesato l'inferiorità numerica. Il Lecce con questi tre punti balza momentaneamente al secondo posto a -1 dall'Inter.