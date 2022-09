Moggi: “La Juventus sembra poco allenata”

Le parole dell'ex dirigente bianconero sulla Vecchia Signora.

Redazione ITASportPress

Dalle colonne di Libero, l'ex direttore generale della Juventus Luciano Moggi ha fatto il punto sul momento della squadra bianconera sottolineando alcune delle difficoltà della formazione di Allegri anche in relazione alle "accuse" di scarsa preparazione arrivate da alcuni ex come De Ligt, Zakaria e Kulusevski.

"Chiusa la parentesi Nazionale ci rituffiamo nel nostro campionato alle prese con la crisi della Juventus che, perdendo contro l’ultima in classifica, il Monza, è stata aspramente criticata dai suoi tifosi e non solo", si legge nell'editoriale di Moggi. "Eppure se avesse vinto contro la Salernitana poteva essere adesso a pari punti con l’Inter. Purtroppo l’intervento del Var fece annullare il gol di Milik per fuorigioco, valido invece a tutti gli effetti. Giusto comunque dire che la squadra bianconera non sta giocando bene, il suo centrocampo, orfano di Pogba operato e Di Maria poco allenato e anche infortunato, non sta dando quello che i dirigenti ritenevano potesse dare".

E ancora: "La squadra sembra poco allenata, probabilmente perché in società inizialmente si è dato più importanza ad una tournée che non è per niente allenante. Le dichiarazioni rilasciate da De Ligt prima, Kulusevski e Zakaria dopo nascondono verità".