Montella: “Juve e Inter possono recuperare e con il Mondiale in mezzo…”

Attualmente non c'è un club italiano importante che scommette su Vincenzo Montella. Così l'"Aeroplanino" che in Serie A ha fatto bene solamente a Catania, si è trasferito in Turchia allenando l'Adana dalla scorsa stagione. Quest'anno dopo sette partite è primo in classifica con 16 punti insieme al Galatasaray di Mertens e Icardi che affronterà sabato. Alla Gazzetta dello Sport le parole dell'ex attaccante: «Sono soddisfatto di quanto fatto fino ad ora, motivatissimo e convinto che possiamo ancora crescere molto». Poi una battuta su Balotelli andato via al Sion ma dopo una lite con Montella:«Cose che accadono. Avevamo e abbiamo ancora un bel rapporto. Mario ha dato il suo contributo di gol e giocate lo scorso anno e noi gli abbiamo dato una bella mano per tornare in forma e ottenere un'altra convocazione in Nazionale. Ma ora desiderava avvicinarsi a casa. L'offerta del Sion ha soddisfatto sia lui sia il club e ci siamo salutati. Gli auguro di togliersi tante soddisfazioni».