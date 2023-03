Montolivo su Leao: “Rinnovo? Vale la cifra che chiede”

Intervenuto a DAZN, l'ex capitano del Milan Riccardo Montolivo ha parlato anche di Rafael Leao e della sua situazione contrattuale. Il portoghese, infatti, nelle ultime settimane sta facendo parlare soprattutto per questioni legate al suo futuro e al mancato accordo, fin qui, per il prolungamento del contratto.

L'attaccante non ha confermato le fantastiche cose viste l'anno scorso quando aveva trascinato il Diavolo allo scudetto e, per questa ragione, le richieste economiche, ora, sembrano esagerate.

Come detto. Montolivo ha commentato proprio tale situazione e ha risposto alla seguente domanda: "Leao vale 7,5 milioni di euro l'anno?". L'ex centrocampista non ha fatto giri di parole e ha detto: "Leao vale la cifra richiesta per il rinnovo perché è un giocatore troppo importante per il Milan".