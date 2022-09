Monza-Atalanta, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 18:30 per il posticipo della quinta giornata di Serie A.

Redazione ITASportPress

La Serie A ancora in campo oggi, lunedì 5 settembre 2022. A darsi battaglia alle 18:30 saranno Monza-Atalanta per uno dei tre posticipi della quinta giornata previsti in data odierna. La formazione di Stroppa sfida quella di Gian Piero Gasperini.

Monza-Atalanta, le ultime

Ancora alcuni dubbi di formazione per entrambe le squadre. Il Monza cerca i primi punti del suo campionato essendo ancora a quota zero in classifica. Ambizioni ben diverse per l'Atalanta che potrebbe balzare in vetta alla graduatoria in solitaria in caso di +3.

Grande attesa per la sfida che vedrà protagonista anche il grande ex Matteo Pessina passato dalla Dea al club brianzolo per esserne anche il capitano. Da capire, invece, come si schiereranno i nerazzurri in avanti vista l'assenza di Zapata.

Probabili formazioni e dove vederla

Monza-Atalanta si giocherà, come anticipato, questa sera di lunedì 5 settembre 2022 nel palcoscenico dell'U-Power Stadium di Monza. Il fischio d'inizio è in programma alle ore 18.30.

La gara tra brianzoli e Dea sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Il match, che sarà un derby lombardo, potrà essere visto ovviamente in streaming sempre con DAZN anche su pc e notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili come smartphone, tablet, iPhone e iPad, preoccupandosi di scaricare la app disponibile per sistemi iOS e Android, di avviarla e di selezionare la gara dal palinsesto.

Di seguito le probabili formazioni della sfida:

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Marlon, Pablo Marì, Caldirola ; Birindelli, Sensi, Rovella, Pessina, Carlos Augusto; Petagna, Caprari.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Okoli, Demiral, Toloi; Soppy, de Roon, Koopmeiners, Mahele; Ederson; Lookman, Højlund.