Monza, Berlusconi cerca soci: in vendita quote di minoranza

Il presidente ex Milan avrebbe messo in vendita quote di minoranza del club brianzolo, con un aumento di capitale riservato. SecondoLa Gazzetta dello Sport, in questo senso un advisor ha creato un documento in lingua inglese per presentare il progetto al mondo finanziario internazionale attirando subito l'interesse da parte di banche d'affari e advisor internazionali, soprattutto in Medio Oriente.