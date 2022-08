Monza, Berlusconi: “Udinese ha giocato in 12. Arbitro Di Bello? Direi Di Brutto…”

Il Monza ha perso la terza partita di fila in Serie A e dopo la sconfitta contro l'Udinese, il patron Silvio Berlusconi ha attaccato l'arbitro della gara Di Bello. "Gli altri erano in 12, c'era l'arbitro con loro. Un arbitraggio scandaloso. Come si chiama l'arbitro, Di Bello? Dovrebbe chiamarsi Di Brutto".