Monza-Bologna, chiesto il rinvio dopo aggressione a Pablo Marì

RINVIO - "La squadra è sotto shock per la vicenda Pablo Marì. Ho sentito Pessina (il capitano, ndr) e piangeva al telefono. Per questo abbiamo chiesto che sia rinviato il match". Sono state queste le parole dell'ad dei brianzoli Galliani fuori dall'ospedale Niguarda di Milano. Resta da capire cosa deciderà la Lega sul tema.

Ricordiamo che il calendario è molto concentrato a causa dell'ormai prossimo avvio del Mondiale in Qatar e potrebbe non essere così facile trovare una data per giocare in futuro la sfida.