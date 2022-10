Monza-Bologna, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 20:45 per la 12^ giornata di Serie A.

Redazione ITASportPress

Monza-Bologna si gioca oggi, lunedì 31 ottobre 2022 alle 20:45. La sfida è valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie A e chiuderà il turno del weekend.

Monza-Bologna, le ultime — Dopo lo spavento delle scorse ore con l'aggressione di Assago nella quale è rimasto coinvolto il calciatore Pablo Marì, il Monza giocherà anche per lui e lo farò pure con una maglia speciale dedicata al difensore. La formazione di Palladino proverà a trovare un risultato utile. Il Bologna, dal canto suo, ha intenzione di trovare punti preziosi utili alla classifica. Dubbio in avanti con Arnautovic non al meglio per i soliti problemi alla schiena.

Probabili formazioni e dove vederla — Monza-Bologna di oggi, lunedì 31 ottobre 2022 sarà trasmessa sia da DAZN che da Sky ovviamente in diretta. Il match di Serie A potrà essere visto con DAZN sulle smart tv compatibili con l’apposita app, o in alternativa su tutte le tipologie di televisori collegabili ad un decoder Sky Q, a TIMVISION BOX, a console di gioco PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), o ancora a dispositivi come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Per gli abbonati Sky, saranno tre invece i canali di riferimento raggiungibili tramite decoder satellitare: Sky Sport Calcio (numero 202), Sky Sport 4K (numero 213) e Sky Sport (numero 251).

La sfida potrà essere seguita anche in streaming sempre con DAZN e su Sky Go. Esiste poi l'alternativa NOW.

Di seguito le probabili formazioni:

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Marlon, Caldirola; Ciurria, Rovella, Sensi, Carlos Augusto; Pessina, Caprari; Petagna.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumi, Cambiaso; Ferguson, Medel; Aebischer, Dominguez, Barrow; Arnautovic.