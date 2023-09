Monza-Bologna, probabili formazioni e dove vederla in tv

Le possibili scelte di Raffaele Palladino e Thiago Motta per la sfida tra Monza e Bologna, valida per la 6^ giornata di Serie A

Tutto pronto per la sfida dell'U-power Stadium tra Monza e Bologna, valida per la 6^ giornata di Serie A. Reduci entrambe da un pareggio, la gara si giocherà giovedì 28 settembre alle ore 18:30 e - insieme a Genoa-Roma e Frosinone-Fiorentina - sarà uno dei posticipi del turno infrasettimanale del campionato.

Monza-Bologna, le probabili formazioni

Per la sfida contro il Bologna, Raffaele Palladino potrebbe confermare in blocco quanto visto in precedenza dalla sua squadra. Thiago Motta invece, sarebbe pronto a dare ulteriore fiducia a Karlsson, probabilmente titolare a comporre il tridente offensivo dei rossoblù con Orsolini e Zirkzee, riferimento in attacco della squadra. A centrocampo fiducia su Freuler, mentre in difesa possibile una maglia da titolare sulla corsia esterna per De Silvestri.