Monza e Cremonese un punto che non serve a nessuno

Finisce in parità la sfida tra il Monza e la Cremonese. Un pareggio che non serve a nessuno per la classifica anche se i brianzoli hanno raggiunto la salvezza con largo anticipo ma potevano sperare di agganciare il treno per l'Europa con i tre punti. Autori dei gol il grigiorosso Ciofani al 62' poi pareggio di Carlos Augusto al 69'. La squadra di Palladino ha dominato il primo tempo ma non è riuscita a segnare nonostante tante occasioni costruite. Meglio la Cremonese nel secondo tempo ma alla fine due punti persi per il Monza e uno guadagnato che serve a poco alla Cremonese.