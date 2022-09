Monza, esonerato Stroppa: squadra affidata a Palladino

Salta la seconda panchina di Serie A dopo sei giornate di campionato. Dopo quella del Bologna, tocca al Monza con Giovanni Stroppa che è stato esonerato dopo aver ottenuto un solo punto in classifica dopo sei partite. L'ufficialità della decisione del club è arrivata in questi minuti con una nota.

ESONERO - "AC Monza comunica di aver sollevato Giovanni Stroppa dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Il Club ringrazia il tecnico per il percorso compiuto insieme, culminato con la conquista di una storica promozione in Serie A. AC Monza augura a Giovanni Stroppa i migliori successi professionali per il futuro". Non è ancora chiaro chi sarà il prossimo mister ma per il momento la squadra è stata affidata al mister della Primavera Palladino. "La guida tecnica della Prima Squadra viene affidata a Raffaele Palladino, allenatore della Primavera biancorossa dalla stagione sportiva 2021-2022 e già dal 2019 nell’organico tecnico del Settore Giovanile del Monza".