Monza, Galliani: “Ci sono segnali di crescita, non si cambia”

Il Monza non sta vivendo di certo un buon inizio di stagione. Nelle prime cinque giornate di campionato i brianzoli sono ancora fermi a zero punti, unica squadra in Serie A ancora senza un punto. La squadra di Stroppa è reduce dalla sconfitta di ieri contro l'Atalanta e l'allenatore potrebbe essere in bilico visti i risultati non entusiasmanti. Il vicepresidente del Monza, Adriano Galliani, però, è intervenuto in queste ore per chiarire la situazione relativa alla società e ha smentito categoricamente un eventuale cambio di panchina. Queste le sue parole all'Ansa: