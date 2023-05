Monza, Galliani: “Izzo? Persona fantastica, riscatto non dipende da condanna”

Adriano Galliani ha speso parole a riguardo la situazione di Armando Izzo. Il difensore del Monza è stato condannato a cinque anni di reclusione, alzando un polverone all'interno del club brianzolo. Le parole raccolte da TuttoMercatoWeb.com: "Abbiamo totale fiducia in lui. Non mi riferisco al mercato, ma non posso negare che sia una persona fantastica a cui vogliamo molto bene". Riguardo più strettamente la condanna, l'amministratore delegato del Monza ha affermato: "Non c'è alcun nesso tra questa condanna in primo grado e un eventuale riscatto". Poi, precisando riguardo il futuro di Izzo in biancorosso: "Non sto dicendo che lo riscatto, né che non lo riscatto. Sono qui a rispondere in maniera corretta. Ho parlato col ragazzo, vedremo".