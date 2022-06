Monza, i colpi di Galliani per sognare l’Europa

Obiettivi raggiungibili sono attraverso un ottimo mercato e tante idee, quelle che di certo non mancano ai dirigenti della società. Galliani è al lavoro per disegnare una squadra che abbia forza e qualità in tutti i reparti e che possa essere competitivo non solo per salvarsi agevolemente, ma chissà, diventare anche la rivelazione della prossima stagione.

MOSSE - Il primo step della rosa della prossima stagione è un portiere che conosce la categoria e che sia esperto. Il nome è quello di Pierluigi Gollini, di ritorno dal Tottenham ma di proprietà dell'Atalanta. Chiuso alla Dea da Musso, l'estremo difensore punterà ad essere titolare altrove. L'alternativa, seppur costosa, è Alessio Cragno del Cagliari retroscesso. Qui l'affare vorrebbe un investimento importante di circa 20/25 milioni, ragione per cui il nome del portiere nerazzurro avrebbe la meglio. Poi c'è da trovare un bomber che garantisca un certo numero di reti. Il primo nome è quello di Pinamonti di proprietà dell'Inter. Anche qui, i costi, si aggirano attorno ai 20 milioni. In tal senso ci sono altre soluzioni: Joao Pedro, sarebbe la prima opzione in avanti. Sempre dal Cagliari potrebbero esserci altri innesti importanti come Nandez e Carboni. Attenzione anche agli altri reparti con Sensi e Gagliardini in mezzo al campo, ma anche Messias e Fagioli. Insomma, Galliani vuole un Monza in A da protagonista ed è pronto a riuscire nel suo intento per sognare, magari, anche l'Europa...