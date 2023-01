Monza-Inter, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 20:45 per la sfida di campionato di Serie A.

Monza-Inter in campo oggi, sabato 7 gennaio 2023 alle ore 20:45 per la 17^ giornata di Serie A. Va in scena la sfida in casa dei brianzoli, la seconda dell'anno per le due squadre che arrivano rispettivamente dal pari con la Fiorentina e dall'ottimo successo contro il Napoli.

Monza-Inter, le ultime Qualche dubbio di formazione per entrambe le squadre. Il Monza di Palladino vuole stupire e si affiderà ancora alle incursioni di Carlos Augusto ma anche all'esperienza di Mota e Petagna in avanti. Pessina guiderà il reparto di mezzo con Rovella. Nell'Inter di Inzaghi dovrebbe esserci De Vrij in difesa al posto di Acerbi. In avanti Dzeko e Lukaku dovrebbero essere confermati anche se scalpita Lautaro Martinez che potrebbe soffiare il posto ad uno dei due.

Probabili formazioni e dove vederla — Si potrà vedere Monza-Inter in diretta TV su DAZN e su Sky. In questo secondo caso i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251).

Ovviamente la gara sarà trasmessa anche in streaming. Il match dell'U-Power Stadium si potrà vedere grazie all'app di DAZN e Sky Go, servizio per gli abbonati Sky. C'è la possibilità di seguire la gara anche con NOW, piattaforma che permette la visione degli eventi sportivi previo l'acquisto di uno dei pacchetti facenti parte dell'offerta.

Di seguito le probabili formazioni:

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Marlon, Caldirola, Izzo; Ciurria, Rovella, Ranocchia, Pessina, C.Augusto; Mota, Petagna. Allenatore: Palladino.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lukaku. Allenatore: S. Inzaghi.