Monza-Juventus, le probabili formazioni e dove vederla

Grande attesa per la gara odierna di Serie A ed in modo particolare per quella che potrà essere la prima formazione del neo mister Palladino. Con un solo punto in classifica, l'allenatore del Monza è chiamato subito ad un match difficilissimo. Possibile vedere Caprari e Mota come duo d'attacco con un trequartista che potrebbe essere Pessina con Sensi più arretrato. Nella Juventus, Vlahovic dovrebbe essere il terminale offensivo con Di Maria e Kostic ai lati per completare il tridente. In alternativa, con Kean titolare, sarebbe attacco a due.