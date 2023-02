Monza-Milan, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 18 per la sfida di campionato di Serie A.

Monza-Milan si gioca oggi, sabato 18 febbraio 2023 alle ore 18 per la 23^ giornata di Serie A. Gara speciale soprattutto per Adriano Galliani e Silvio Berlusconi che affronteranno i rossoneri da grandi ex.

Monza-Milan, le ultime Qualche dubbio di formazione per entrambi gli allenatori. Palladino dovrebbe affidarsi per il suo Monza a Mota e Caprari alle spalle dell'unica punta Petagna. Attenzione alla grande voglia di capitan Pessina di trascinare i suoi ad un risultato storico contro i rossoneri. In porta ci sarà ancora Di Gregorio.

Nel Milan, Pioli pensa a qualche cambio dopo la sfida di Champions League giocata in settimana. Possibile in attacco l'impiego di Origi al posto di Giroud. Per il resto ci sarà Leao con Brahim Diaz a completare il reparto avanzato anche se più arretrati rispetto alla prima punta.

Probabili formazioni e dove vederla — Monza-Milan si giocherà all'U-Power Stadium di Monza sabato 18 febbraio 2023. Calcio d'inizio alle ore 18.00.

La gara di campionato di Serie A verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN. Basterà scaricare l'app su smart tv compatibili, o su console di gioco come PlayStation e Xbox, oppure tramite dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box.

Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Di seguito le probabili formazioni della gara:

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Marlon, Pablo Marì, Izzo; Birindelli, Pessina, Rovella, Ciurria; Mota, Caprari; Petagna. All. Palladino.

MILAN (3-4-2-1): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Thiaw; Messias, Tonali, Krunic, Theo Hernandez; Brahim Diaz, Leao; Origi. All. Pioli.