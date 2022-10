Monza, negato rinvio della partita. Marì sui social tranquillizza tutti

Grande sgomento ha suscitato nel mondo del calcio (e non solo) l'accoltellamento da parte di un folle al difensore del Monza Pablo Marì. Il calciatore arrivato in prestito dall'Arsenal ha scelto i social network per tranquillizzare tutti dopo i terribili momenti vissuti ieri ad Assago. "Dopo il difficile momento che abbiamo vissuto ieri, io e la mia famiglia vogliamo comunicare che, fortunatamente, stiamo bene e vogliamo ringraziare per i tanti messaggi di affetto e sostegno che stiamo ricevendo". Così ha scritto su Twitter il difensore del Monza, quanto accaduto ieri. Il difensore ha poi augurato pronta guarigione agli altri feriti e ha mandato un messaggio di affetto ai familiari e agli amici delle vittima, il dipendente Carrefour ucciso nell'aggressione. Intanto questo pomeriggio si è appreso che la partità Monza-Bologna in programma lunedì prossimo si giocherà regolarmente. La Lega ha respinto la richiesta del club brianzolo che ne chiedeva il rinvio visto che i calciatori sono rimasti parecchio turbati.