Monza, Palladino: “Col Bologna in campo per Pablo Marì”

Le parole del tecnico dei brianzoli alla vigilia della sfida col Bologna.

Redazione ITASportPress

Vigilia di campionato per il Monza di Raffaele Palladino che domani, lunedì 31 ottobre, sfiderà per la 12^ giornata di Serie A il Bologna. Il mister ha parlato in conferenza stampa.

Non poteva non partire il mister parlando della iniziale richiesta di rinvio della sfida dopo i fatti che hanno colpito Pablo Marì, accoltellato nella tragedia di Assago qualche giorno fa: "Non è che non volessimo giocare. Le prime notizie hanno scosso tutto il gruppo ed è normale che siamo rimasti scioccati. Inizialmente si pensava ad un rinvio, ma la squadra ha reagito bene soprattutto quando ha saputo che Pablo Marì era fuori pericolo. É stata una settimana brutta, ma allo stesso tempo bella. Pablo Marì è un miracolato. Il nostro dovere è giocare e andare in campo e dare tutto anche per il nostro compagno. Non c'è rammarico per il mancato rinvio", ha spiegato Palladino.

Ancora sul livello emotivo e il possibile contraccolpo della squadra: "Quando succede una cosa così grave è normale che ci possa essere un contraccolpo psicologico. Poi dopo ci siamo parlati anche fra di noi ed abbiamo capito che la cosa poteva anche essere molto più grave". "Vogliamo comunque scendere in campo con grande voglia. Ci tengo a fare a nome di tutta la squadra le condoglianze alla vittima di Assago Luis Fernando Ruggieri, ci ha scosso tantissimo. Il pensiero va a lui ed a tutti gli altri feriti. E' stata una settimana molto triste, ma per come è andata per Pablo Marì dobbiamo essere felici".

A proposito del difensore e del mercato di gennaio: "Sinceramente sono sono super concentrato su queste quattro gare anche se non mi credete. Non penso al mercato. Perdere due difensori importanti come Ranocchia e Marì dispiace, ma io sono qui per questo. Trovare delle soluzioni diverse. La cosa che ci tengo a dire è che l'assenza di Pablo Marì dispiace a livello umano e ci mancherà per quello. Noi lo aspettiamo".