Monza, Palladino: “Col Verona voglio squadra con voglia di vincere”

Il tecnico alla vigilia del match di campionato.

Redazione ITASportPress

Vigilia di campionato per il Monza di mister Raffaele Palladino che ha presentato in conferenza stampa il match di domani dei suoi contro il Verona. "Sarà una partita di spessore, dobbiamo mettere dentro qualcosa in più rispetto a quanto fatto con il Bologna. Dobbiamo metterci intensità, vincere i duelli perchè sarà una partita non semplice. Ho visto bene i calciatori in settimana e sono sicuro che faremo una bella partita", ha detto il tecnico.

"Come sta la squadra dopo tre k.o. di fila? E' vero che arriviamo da tre sconfitte, ma cerco di essere equilibrato. Non possiamo passare dall'essere bravi all'essere scarsi, oppure dal non avere problemi ad averne troppi. Capisco che è difficile mantenere l'equilibrio, sono venti anni che sono nel calcio e so come funzionano le cose. Siamo una neopromossa, dobbiamo pensare gara dopo gara. Contro il Verona è una gara molto importante".

Sulla salvezza: "Quando sarà la quota per restare in A? Negli ultimi anni si è abbassata molto, ad oggi non riesco a capire quella che potrà essere la quota salvezza di quest'anno. Anche perchè è un campionato anonimo, spezzato in due. Vedremo cosa riusciremo a fare, ci sarà anche il mercato di gennaio di mezzo. A me ora interessa il presente, il Verona. Voglio vedere una squadra che vuole vincere questa partita".