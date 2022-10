Monza, Palladino racconta: “Giocatori erano demoralizzati. Ecco cosa ho fatto”

Il tecnico ha parlato del suo approdo in prima squadra e di cosa ha fatto per cambiare il trend negativo dei brianzoli che con lui hanno subito ottenuto tre vittorie consecutive.

GESTO - "Ho trovato giocatori demoralizzati. Ho lavorato sulla testa anche attraverso il contatto fisico. Li ho abbracciati uno per uno e ho avuto colloqui personali con tutti. Ho cercato di dare un'identità e in allenamento ho preteso sedute molto intense", ha detto Palladino .

INZIO - Poi un falshback su come è iniziata la carriera da allenatore: "Nel marzo del 2019 da svincolato ho ricevuto l’offerta di Galliani di giocare nel Monza in Lega Pro per aiutarlo a salire in B. Ho detto sì a una condizione: quando smetto, vorrei iniziare un percorso da tecnico nel vivaio. L’ottobre seguente guidavo i bambini".