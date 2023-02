Monza, Palladino: “Sampdoria? Vietato sottovalutarla è squadra viva”

Parla il mister verso la sfida di lunedì di campionato.

Redazione ITASportPress

Vigilia di campionato per il Monza di Raffaele Palladino che domani affronterà la Sampdoria per la 21^ giornata di Serie A. Il tecnico ha presentato il match nel consueto appuntamento in conferenza stampa.

Monza-Sampdoria, parla Palladino Si parte con grande concentrazione e rispetto per gli avversari. Palladino ha sottolineato: "Non bisogna sottovalutare la Sampdoria perchè è una squadra viva, magari nelle ultime giornate non gli è andata bene. Per noi è una gara difficile, forse la più complicata. Non voglio cali di tensione, anche perchè in questo campionato le sfide sono tutte molto difficili".

Sul segreto della sua squadra: "Ragionare gara dopo gara altrimenti si rischia di rovinare quanto di buono è stato fatto. Prendere una gara sotto gamba non lo accetto da nessuno, tantomeno dai miei calciatori. Non vogliamo rovinare questo momento bellissimo, voglio vedere una squadra affamata, aggressiva e con la giusta mentalità. E soprattutto una squadra che affronta la sfida con la Sampdoria con la mentalità di chi lotta per salvarsi".

Sul Monza che parte col favore del pronostico: "Per me il concetto di favorita o sfavorita non esiste. Credo che il calcio sia talmente equilibrato che non c'è differenza fra le squadre. Conta molto l'aspetto mentale e io ho ragazzi eccezionali".