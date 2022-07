Monza, presentate le nuove maglie 2022-23

I brianzoli presentato le nuove divise.

Redazione ITASportPress

C'è grande attesa per vedere il Monza di Adriano Galliani e Silvio Berlusconi all'opera in Serie A. Intanto, il club brianzolo ha presentato le maglie per l'annata 2022-23, la prima storica che verrà utilizzata nel massimo campionato.

Sui profili social e sul sito ufficiale, ecco le foto e la nota stampa del club:

"L’AC Monza presenta la maglia che per la prima volta nella storia porterà i colori biancorossi brianzoli in Serie A. Le divise da gioco per la stagione 2022/2023 – la prima storica in Serie A, nonché quella dei 110 anni del Club – faranno il loro esordio domenica 10 luglio, in occasione dell’amichevole contro il Bellinzona".

E ancora: "Svelate in anteprima presso la suggestiva location dello Spazio Lenovo di Corso Matteotti in occasione della presentazione della partnership AC Monza e l’Official Sponsor Motorola, le maglie sono prodotte per la quarta stagione consecutiva da Lotto Sport Italia. Lotto accompagnerà la squadra brianzola in qualità di sponsor tecnico per tutte le squadre, dalla prima alle giovanili, con la fornitura di abbigliamento e accessori per le gare ufficiali, gli allenamenti e il tempo libero".

"Proprietà tecniche e massimo comfort: questa la combinazione vincente dei kit da gioco realizzati da Lotto per l’esordio dell’AC Monza in Serie A. Da sempre Lotto - fortemente impegnata nella ricerca di soluzioni che migliorino le prestazioni degli atleti - progetta e sviluppa i prodotti dedicati alle squadre pensando all’utilizzo di materiali innovativi e performanti.

Nella realizzazione degli outfit non manca l’attenzione ai colori e ai simboli della tradizione. La divisa Home è di colore rosso con l’iconica banda bianca laterale più sottile rispetto agli ultimi anni, a richiamare la prima storica volta in cui apparve nel 1971. Sul cuore il Logo AC Monza è arricchito dalle date 1912 – 2022 per onorare il 110° anno del Club. Sul retro sotto il colletto, come da tradizione trova posto il logo dell’Autodromo Nazionale Monza, anch’esso in versione speciale per celebrare il Centenario della storica pista cittadina".

Per quanto riguarda la maglia tra trasferta poi: "La divisa Away è proposta in colore bianco con banda rossa e riporta gli stessi elementi grafici e decorativi della prima divisa. I pantaloncini sono bianchi come i calzettoni abbinati. Il kit dei portieri è composto da due outfit che si differenziano e caratterizzano per i colori. Il primo outfit è di colore giallo, mentre il secondo è la variante in nero del primo. Il set di maglie verrà completato da una terza divisa che sarà svelata in occasione del compleanno del Monza il Primo Settembre.

La losanga Lotto caratterizza il fondo manica e il pantaloncino mentre sul petto è applicato il logo Lotto istituzionale di chiaro richiamo al passato. La divisa è completata da pantaloncini rossi e calzettoni rossi con i dettagli in bianco. A completare la maglia trovano spazio gli sponsor tra conferme e grandi novità [...]".