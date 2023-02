Monza-Sampdoria, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo questa sera alle 20:45 per il match di Serie A.

Redazione ITASportPress

Monza-Sampdoria si gioca oggi, lunedì 6 febbraio 2023 alle ore 20:45 per la 21^ giornata di Serie A- Monday Night di campionato tra brianzoli e blucerchiati che, per motivi differenti, vorranno cercare punti per la classifica.

Monza-Sampdoria, le ultime Padroni di casa che con mister Palladino stanno facendo benissimo e sono reduci dalla vittoria allo Stadium contro la Juventus. Dall'altra parte la Sampdoria che vive un momento davvero complesso sul terreno di gioco e per questioni societarie legate alla cessione. Stankovic spera nell'"episodio positivo" che possa sbloccare la squadra. Intanto in campo dovrebbero andare Gabbiadini e Lammers in avanti per cercare, prima di tutto, la via del gol. Possibile vedere il neo arrivato Cuisance subito in campo.

Nei padroni di casa Mota e Caprari potrebbero giocare alle spalle di Petagna.

Probabili formazioni e dove vederla — Monza-Sampdoria si disputerà, come anticipato, questa sera di lunedì 6 febbraio 2023 nel palcoscenico dell'U-Power Stadium di Monza. Il fischio d'inizio della gara è in programma alle ore 20.45.

La partita sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN, visibile anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Il posticipo Monza-Sampdoria sarà inoltre trasmesso in diretta tv da Sky sui canali SkySport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

In streaming sempre con DAZN, Sky Go e NOW.

Di seguito le probabili formazioni del match:

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Marlon; Ciurria, Pessina, Rovella, Carlos Augusto; Mota, Caprari; Petagna.

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Amione, Nuytinck, Gunter; Leris, Rincon, Winks, Augello; Cuisance; Gabbiadini, Lammers.