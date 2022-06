Monza, Stroppa ha le idee chiare: “Mi aspetto colpi di mercato da Galliani”

Idee chiare per il tecnico dei brianzoli per affrontare al meglio la Serie A.

Ha le idee chiare il tecnico del Monza Giovanni Stroppa in vista della prossima stagione di Serie A che vedrà il club brianzolo sicuramente tra le società protagoniste viste l'attenzione mediatica generata dalla promozione.

Il mister ha parlato a La Gazzetta dello Sport di cosa si aspetta dall'annata alle porte e non solo: "Ci sta iniziare così presto, io se avessi potuto avrei iniziato anche prima ma se ci penso abbiamo finito il campionato meno di un mese fa, il 29 maggio. Sarò coerente e trasparente come lo sono sempre stato. Certo questo è un campionato anomalo. Sia perché si giocheranno le prime quattro giornate con il mercato aperto sia perché ci sarà una pausa molto lunga a causa del Mondiale".

Stroppa ha poi spiegato cosa si attende dal mercato: "La proprietà ha capacità manageriali di altissimo livello e possibilità economiche profonde quindi potrebbero arrivare anche sorprese di grosso calibro. Ho dato le mie indicazioni a Galliani e ai direttori Modesto e Antonelli. Ci si confronta più volte al giorno. Sono aperto a qualsiasi cosa, so che la proprietà è ambiziosa".

Sulla preparazione che dovrà tenere conto dello stop per il Mondiale: "Bisognerà partire forte in campionato visto che si giocheranno 15 giornate di campionato, il 40% del totale. Mai come quest’anno partire bene e scegliere altrettanto bene sul mercato sarà fondamentale".