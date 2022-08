Monza-Udinese, probabili formazioni e dove vederla in tv

Il Monza ospita l'Udinese nel match che stasera aprirà la terza giornata di Serie A. In campo alle ore 18.30 le due squadre che cercano riscatto dopo una partenza lenta. I brianzoli sono a zero punti i friulani con uno in classifica. Senza gli infortunati Pablo Marì e Ranocchia in difesa, Stroppa è alle prese con i dubbi di natura fisica legati a Sensi e Pessina. Confermato Di Gregorio tra i pali, si cambia in regia con Sensi al posto di Barberis. Il tecnico brianzolo valuterà all’ultimo se alzare Carlos Augusto a centrocampo o schierarlo ancora come braccetto di sinistra. Sottil a Monza non avrà a disposizione lo squalificato Nehuen Perez