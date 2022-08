Morata si abbatte sulla Juventus e l’Atletico Madrid vince 4-0

Disastro bianconero alla Continassa. Bianconeri mai in partita contro Simeone: indietro sul piano del gioco e della tenuta fisica, l’organico è ancora incompleto

Vince l'Atletico Madrid l'amichevole alla Continassa: decide un tris di un campione che il Training Center lo conosce bene, Alvaro Morata. La partita, dopo un primo tentativo di Locatelli da fuori area nei primi minuti di gioco, gira in fretta dalla parte dell’Atletico, che al 10’ in vantaggio, con Morata, che servito sul taglio da Joao Felix incrocia su Szczesny in uscita e segna.