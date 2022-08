Moratti: “Inter da scudetto. L’acquisto di Dybala era infattibile”

Massimo Moratti , ex presidente dell' Inter , ha parlato ai microfoni di Tutti Convocati, trasmissione di Radio 24. L'ex patron nerazzurro ha preso in esame la situazione della società di Zhang , l'acquisto sfumato di Dybala e la sua opinione sullo scudetto. Queste le sue parole:

"Io vedo che ogni settimana si attacca una squadra e poi questa vince tutto: c'è sempre un giudizio opposto. Aspettiamo il derby in modo positivo, il Milan non è riuscito a vincere. Il Milan è forte, l'ho visto giocare bene: è una squadra concreta. L'Inter può fare benissimo ma dipende dalla formazione che Inzaghi mette in campo: l'Inter ha tutto il potenziale per vincere, lo aveva anche l'anno scorso però ed è questo che mi spaventa. Dybala? Era difficile che l'Inter potesse prenderlo con tutti quelli che aveva, sembrava più una cosa giornalistica: sarebbe stato utile, è un grande giocatore. Ma facendo attenzione al bilancio era impossibile. Le proprietà straniere? Che uno sia contento o no, è questa la realtà. Ormai sono la maggioranza in Serie A più o meno".