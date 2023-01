Lecce, Hjulmand prossima plusvalenza porta firma d’autore

Una crescita esponenziale per il gioiello danese

Redazione ITASportPress

E' l'ennesima 'Corvinata'. Morten Hjulmand è senza dubbio uno dei talenti più in vista di un Lecce che, partito a rilento, si trova attualmente in lizza per un piazzamento tranquillo di metà classifica.

Pantaleo Corvino sa benissimo dove si può nascondere un talento grezzo, ecco perché il centrocampista danese si è aggiunto alla lunga lista dei giovani scoperti dal dirigente salentino.

Regia, forza fisica, intelligenza e visione di gioco, Hjulmand ha tutte le caratteristiche del mediano moderno. Qualità che non potevano passare inosservate agli occhi sapienti dell'attuale responsabile dell'area tecnica giallorossa.

Scovato nel gennaio di due anni fa, Hjulmand arrivò a Lecce per una cifra bassissima, poco più di 150 mila euro. All'epoca militava nell'Admira Wacker, società della Bundesliga austriaca. Gli bastò una sola partita per prendersi la titolarità nel centrocampo dei pugliesi. Da lì in avanti è stato solo un crescendo, con il classe '99 che ha partecipato attivamente alla promozione in Serie A della passata stagione. Nessun gol, ma tanta qualità, intelligenza e pulizia in fase di impostazione.

Il danese, inoltre, non ha assolutamente accusato il salto di categoria, dimostrando grandi margini di crescita. Baroni l'ha confermato in regia, affidandogli le chiavi della squadra. Hjulmand non ha deluso le attese, anzi. Ha già fornito 4 assist in stagione e soprattutto ha messo in mostra un rendimento di altissimo livello. Non è un caso, infatti, che secondo Sky Sport il Southampton sia pronto ad offrire circa 11 milioni di euro per acquistarlo.

La dirigenza salentina è pronta a rispondere picche, rimandando tutti i discorsi a giugno, quando il valore potrà crescere ancora. Hjulmand e l'ennesima 'Corvinata': preso per pochi spiccioli e pronto ad essere rivenduto a peso d'oro. D'altronde è così che si fa calcio.