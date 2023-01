Motivatore Bonucci: “Mollato dopo Wembley. Juve, coppa maledetta va riporta a Bruxelles”

Bonucci di Ferrarini alla Gazzetta dello Sport disse: "Ero finito, ora c’è la Juve". Poi la sua rinascita e la sua forza. Si tratta di Alberto Ferrarini , motivatore di Treviso disse Bonucci: «La prima volta ho avuto paura. In meno di 30’ mi aveva detto delle cose talmente personali da impressionarmi. Chi era questo sconosciuto che scavava dentro di me dando l’impressione di conoscermi da sempre? "Leo, lascialo stare" ripetevo nei 10 giorni successivi. E invece... Da 4 anni lavoriamo insieme: allora frequentavo la tribuna dello stadio di Treviso oggi sono alla Juve e in Nazionale. Come mi aveva scritto in un bigliettino dopo il terzo incontro».

Lo scontro Oggi Ferrarini è intervenuto a "100 giorni da leoni" un programma su un canale social molto popolare facendo chiarezza sulla rottura con Bonucci. "Non lavoro più con lui da più di un anno perchè mi ha fatto incavolare in una circostanza. Nel maggio del 2021 dissi a lui: "Guarda c'è una possibilità che l'Italia vinca gli europei e in finale sarà il tuo giorno, l'11 luglio del 2021, un giorno fantastico per te". Per due mesi abbiamo lavorato forte ed ho un video di 11 minuti che ho fatto il giorno prima della finale che se lo mettessi in rete farebbe milioni di visualizzazioni. Convinsi Bonucci che avrebbe fatto due gol in finale cosa mai fatto in carriera dal difensore. Poi però non ha rispettato i patti visto che quando è stato premiato come miglior difensore dell'Europeo avrebbe dovuto fare il mio nome con un semplice "Grazie Alberto Ferrarini". Era per me come un biglietto da visita ma Bonucci, che ho preso quando era un ragazzino del Treviso, non se l'è sentita di fare il mio nome ed è finita questa collaborazione". Su Pogba il rapporto era fantastico ma poi si è messo in mezzo il suo procuratore e questa collaborazione si è interrotta.