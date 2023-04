Mou ha deciso, la Roma venderà Karsdorp in estate

Una montagna russa l'avventura di Rick Kasdorp alla Roma , destinata a concludersi la prossima sessione di calciomercato estivo. Secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport , infatti, il terzino non continuerà la sua avventura in giallorosso e sarà ceduto al miglior offerente. Una scelta maturata nel corso dei mesi, prima lo screzio con Mourinho che sembrava risolto poi la non cessione a gennaio. Ma nulla ha cambiato le sorti dell'olandese.

Dunque, Rick non indosserà più la maglia della Roma. L'olandese è ai box da diverse settimane ormai, con l'infortunio al menisco interno del ginocchio sinistro che lo ha costretto all'operazione. Intervento chirurgico, che - secondo la fonte - lo allontanerà dal terreno di gioco per il resto della stagione, mettendo in difficoltà Mourinho: ora il tecnico dovrà alternare Celik e Zalewski per porre rimedio all'assenza di Karsdorp.