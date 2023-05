Mourinho: “Stasera giocato con il peggior arbitro. Roma società debole”

Il tecnico della Roma Josè Mourinho dopo l'1-1 di Monza ha attaccato il direttore di gara: "Giocato con il peggior arbitro (Chiffi ndr.) mai trovato nella mia carriera e ne ho trovati tanti scarsi... Non penso che abbia influito sul risultato ma è dura giocare con lui, tecnicamente orribile, non empatico dal punto di vista umano, non crea rapporto con nessuno. E' il limite della Roma come società che non ha la forza di altre di dire 'Questo arbitro non lo vogliamo'. Ho smesso di lavorare a 30 minuti dalla fine perché sapevo che avrei avuto un rosso come sempre come lui. Ci sono squadre che dicono di non voler un arbitro, la Roma non ha questa forza. La squadra è al limite e non avendo cambi non possiamo fare di più. I ragazzi sono sfiniti ma encomiabili".