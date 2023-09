Nainggolan torna sull’Inter: “Conte era bravo, ma non contava più su di me”

Intervenuto ai microfoni di Controcalcio, RadjaNainggolan ha parlato di uno dei periodi più controversi della sua carriera. Quando era un giocatore dell'Inter, passando dall'essere tra i migliori centrocampisti del campionato a... scartato. "Conte era bravo, un grande allenatore non c'è dubbio - ha dichiarato il calciatore -. Fu chiaro con me, mi disse che all’Inter non facevo più parte del progetto. Così me ne andai. Ammetto di essermi pentito per questa scelta, fatta solo perché c’era un direttore che ha fatto di tutto per vendermi. Ma se avessi saputo che se ne sarebbe andato lui dopo sei mesi, sarei rimasto. Purtroppo io sono fatto così, non posso stare in un posto dove qualcuno non mi vuole". Poi sull'attuale campionato: "Inter favorita per lo scudetto, ma anche Milan e Juventus giocano bene...".