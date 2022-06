Napoli, a Dimaro il sindaco vieta l’uso dei droni durante il ritiro

Il Napoli torna a Dimaro per il ritiro estivo dopo aver saltato quello scorso in Trentino per la pandemia. Gli azzurri saranno nuovamente in Val di Sole dal 9 al 19 luglio ma durante lo svolgimento degli allenamenti della squadra di mister Luciano Spalletti, è stato vietato dal sindaco di Dimaro l'utilizzo dei droni in cielo. C'è il ritiro del Napoli e la riservatezza della squadra va tutelata.

DECISIONE - Il primo cittadino di Dimaro Folgarida Andrea Lazzaroni ha emesso un’ordinanza che vieta il sorvolo dell’abitato di Dimaro "con aerei a pilotaggio remoto e aeromodelli" nel periodo del ritiro di SSC Napoli. In particolar modo vieta il sorvolo della struttura ricettiva Sport Hotel Rosatti. L'ordinanza individua e divide la zona centro sportivo in due aree, la prima definita area 1, identifica nel perimetro esterno del campo di gioco e in area 2 il resto del perimetro esterno del centro sportivo. Vieta il sorvolo di tutta l’area 2, mentre consente il sorvolo dell’area 1 solamente ai SARP che eseguono il decollo e l’atterraggio dall’area stessa e con pilota che esegua le operazioni di decollo, atterraggio e sorvolo in Visula Line of sight (VLOS). Eventuali richieste di autorizzazione per il sorvolo di altre aree saranno valutate e autorizzare dal Sindaco del Comune di Dimaro Folgarida. I controlli sono demandati alle forze di polizia. La prima partita amichevole del Napoli sarà sul campo di Carciato con l’Anaune (che milita in Eccellenza) giovedì 14 luglio alle ore 18. Altra amichevole domenica 17 luglio alle ore 18, con una squadra da definire.